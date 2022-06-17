Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью RND признала собственное бессилие к концу срока пребывания на посту главы правительства Германии.

Она также признала, что её влияние на президента России Владимира Путина сократилось незадолго до того, как она покинула должность.

«Было ясно, что я долго не пробуду у власти, и поэтому я просто вынуждена заявить, что различные попытки в прошлом году не возымели никакого действия», — цитирует Меркель ТАСС.

Вместе с этим политик отметила, что ей не удалось создать дополнительный европейско-российский формат обсуждения европейского порядка безопасности наряду с нормандским форматом.