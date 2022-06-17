Мы возвращаем свое. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин.

«Вот мы говорим, мол, возвращаем свое, ну, исторически, да, конечно. Это все Причерноморье, допустим. Мы на самом деле не претендуем на все это».

Но тем не менее, это же факт. Новороссия — откуда она взялась? В результате нескольких войн с турецкой империей. Какая Украина, при чем здесь Украина?», — заявил он.