Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым.

Согласно информации МИД России, министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня в контексте реализации Декларации о союзническом сотрудничестве между Россией и Азербайджаном.

Также состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных тем, в том числе по нормализации отношений между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы.

«В ходе телефонного разговора была проведена «сверка часов» по ряду региональных и международных тем, в том числе по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Подчеркнута важность соответствующей работы с посреднической ролью России в рамках трехсторонних соглашений на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Было согласовано продолжение содержательного обсуждения этих вопросов в ходе ожидаемого рабочего визита Сергея Лаврова в Баку 23-24 июня текущего года»,-отмечается в сообщении МИД России.

Комментируя данные переговоры, МИД Азербайджана отметил что министры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.

«Обсуждая текущую ситуацию в регионе, в том числе нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, стороны подчеркнули важность полной реализации трехсторонних заявлений.

В ходе телефонного разговора достигнута договоренность о продолжении переговоров в рамках визита министра иностранных дел России в Азербайджан», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.