США — великая держава, у которой большое будущее, но внутренние проблемы и ошибки элит дают о себе знать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, «политическая элита в Соединенных Штатах на всех смотрит свысока» и часто имеет завышенное самомнение. «Но это не исключает того, что Соединенные Штаты — великая держава. Это страна, которая за 300 с небольшим лет стала мировым лидером, это заслуживает уважения», — отметил Путин.

«Это без всяких сомнений страна с большим будущим, я нисколько не сомневаюсь в этом. Но внутренние проблемы и ошибки правящих элит — они, безусловно, дают о себе знать», — добавил президент.