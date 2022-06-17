Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил начать масштабную программу подготовки для украинских военных.

Об этом заявил Джонсон на встрече с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Reuters.

Он предложил начать программу с возможностью тренировки до 10 тысяч украинских военных каждые 120 дней.

Премьер-министр Великобритании также добавил, что его необъявленный визит в Киев должен отправить четкое и простое сообщение украинскому народу о поддержке его страны.

«Великобритания с вами, и мы будем с вами, пока вы не победите», — заявил Джонсон.