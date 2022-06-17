Президент России Владимир Путин, комментируя вопрос о красных линиях и ударах по центрам принятия решений в ответ на действия Киева, заявил, оставит ответ при себе, а решение по этому поводу будет принимать военно-политическое руководство.

«Что касается вот этих красных линий, это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жёсткие действия именно по тем центрам принятия решений, о которых я уже говорил и которые вы упомянули. Но всё-таки это та сфера, которая должна остаться на решение, прежде всего, военно-политического руководства страны», — сказал глава государства, выступая на ПМЭФ.

Он добавил, что те люди, которые «заслуживают соответствующие действия такого уровня» со стороны России, должны сами для себя сделать вывод, «с чем они могут столкнуться, переходя вот эти линии».