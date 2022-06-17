Россия не возражает против стремления Украины в перспективе вступить в Евросоюз — это суверенное право этой страны и её народа. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

«ЕС не является военно-политическим блоком, в отличие от НАТО. Мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция последовательна и понятна: мы ничего не имеем против. Это суверенное решение любой страны — присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям», — рассуждает российский лидер.

Пойдёт ли членство в ЕС на пользу Украине — это их дело: «дело украинского народа и украинского руководства», считает Путин. Тем не менее структура украинской экономики, со слов президента России, такова, что она потребует очень больших субсидий и дотаций.

«И, если не защитить внутренний рынок, Украина окончательно превратится в такую полуколонию, на мой взгляд», — добавил он.