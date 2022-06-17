Правительство Армении ищет специалистов для управления новым национальным спутником, недавно запущенным на орбиту. Об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатрян на встрече с представителями армянской общины России.

Он пояснил, почему эта программа не была задействована с «Роскосмосом»: по словам президента, у российского космического агентства не было таких программ. Договоренности о сотрудничестве, которые достигались трижды, не выполнялись. Поэтому правительство было вынуждено найти другого партнера, из Испании.

Сейчас в Армении нет специалистов для центра управления спутником, так как отрасль эта для страны новая, пояснил он.

«В связи с этим мы обратились к соотечественникам в США и Европе, так как в Европейском космическом агентстве тоже работают наши соотечественники. С этим же вопросом обращаемся и к нашей общине в России», — добавил Хачатрян (цитата по «Спутнику»).