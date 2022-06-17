Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума заявил о том, что экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех.

Путин также предрек Европе дальнейшее усугубление неравенства и, как следствие, раскол общества в связи с ошибками в экономике.

«Нынешняя ситуация там приведет к всплеску радикализма и в перспективе — к смене элит», — сказал он.

Президент России добавил, что «ЕС окончательно утратил политический суверенитет, а его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению, реальные интересы европейцев и национального бизнеса не ставятся ни во что и оттесняются».