Один из главных направлений украинского фронта – это информационно-политический фронт. Нельзя сказать, что действия и политика европейских лидеров в последнее время в этом направлении воодушевляющие и подающие надежды. Достаточно вспомнить заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что президент Франции Эммануэль Макрон призывал его в телефонном разговоре пойти на определенные территориальные уступки России, чтобы считать ситуацию с поддержкой европейских лидеров плачевной.

В этой связи визиты глав Германии, Франции, Италии и Румынии должны были внести определенную ясность в ситуацию. Понятно, что ЕС не хочет отказываться от России как страны с богатейшими природными ресурсами, а также ядерной державы, которая при любой неудобной ей ситуации грозится нажать ядерную кнопку.

Однако говоря об итогах визитов Макрона, Шольца и Драги в Киев, украинский политолог Евгений Магда сказал, что результаты встреч лидеров европейских держав с Зеленским показали, что ЕС поддерживает Украину.

«Они открыто поддержали инициативу Украины по получению статуса кандидата на вступление в ЕС, а также побывали в Ирпене, где российские войска совершили военные преступления. То, что они увидели там спустя два месяца после освобождения Ирпеня, произвело неизгладимое и необходимое впечатление для понимания того, что Украина нуждается в военной и экономической помощи», — отметил собеседник Minval.az.

Несмотря на это, ряд европейских лидеров выступает за диалог с Россией и переговорный процесс, что «заморозил» бы активную фазу войны. По крайней мере данный нарратив можно часто наблюдать в западной прессе и речи Алексея Арестовича.

«Запад не формирует свою позицию из тех позиций, которые мы видим в прессе. Я бы сказал, что Россия пытается проводить информационные операции по дискредитации европейского выбора Украины и Молдовы, которые станут кандидатами на членство в ЕС. В таких условиях Россия пытается дискредитировать процесс расширения и ЕС, и НАТО», — считает эксперт.

Аналитик добавил, что Россию до начала военного конфликта мало интересовало членство Украины в ЕС, но сейчас, когда Брюссель занял более активную политическую позицию, Москва пытается сбить Украину на пути в ЕС.

«Отмечу, что Украина не станет полноценным членом ЕС в ближайшие два- три года, но в любом случае ее пребывание в этом статусе должно подтолкнуть к необходимому преобразованию даже в условиях войны», — сказал Магда.

Отдельные месседжи идут от разных западных политологов, политиков и журналистов, что Запад «не может нести такие финансовые издержки» и он должен найти дипломатические пути решения, что, по сути, говорит о том, что НАТО и в целом Запад готовы отойти в сторону.

Как считает политолог Евгений Магда, «ситуация несколько иная и Запад ввел беспрецедентные санкции против России, которые будут работать более эффективно в дальнейшем».

По его словам, уже к концу 2022 года, ЕС откажется покупать сырую нефть у России.

«Соответственно Россия будет искать возможность давить на ЕС. Эти возможности изыскиваются уже сегодня. Поэтому многочисленные публикации в европейской прессе – это, скорее, свидетельство поиска России возможности отстоять свои интересы и добиться необходимых для себя решений», — добавил он.

Говоря о поставках вооружения в Украину западными странами, эксперт сказал, что «третья встреча в формате Рамштайн ознаменовалась не только тем, что в ней приняли участие более 50 министров обороны, но и свежими решениями по поставкам в Украину нового вооружения».

По словам аналитика, никто в здравом уме и трезвой памяти не будет раскрывать ни масштабы, ни маршруты предоставления Украине военной помощи.

«Это противоречит самой логике этого шага. Я могу с уверенностью сказать, что масштабы военной помощи будут больше, чем они заявлены. Давайте не будем забывать, все страны, которые приняли участие в этом формате являются крупными производителями вооружения. Но это совсем не мешает им поставлять в Украину бывшее советское вооружение наряду с вооружением, произведенным по стандартам НАТО», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев