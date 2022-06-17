Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-мае 2022 года увеличились на 1,9% — до $54,2 млрд, что является рекордным показателем.

Как сообщает Центробанк, рост резервов вызван позитивными тенденциями, в том числе, на нефтегазовом рынке. В первом квартале в балансе текущих операций зафиксирован профицит в размере 22,5% ВВП. Средняя цена нефти марки Brent за истекший период 2022 года составила 105 долларов США. По прогнозам международных организаций, к концу года цена на нефть будет выше 100 долларов США. Также усиливается положительное влияние экспорта природного газа на платежный баланс. В то же время ненефтяной экспорт сохраняет высокие темпы роста.

ЦБ подчеркивает, что положительное влияние на показатели платежного баланса оказывает и увеличение экспорта газа из Азербайджана.

По данным Центробанка, положительные показатели платежного баланса позитивно влияют и на валютный рынок.

«Мы видим существенное снижение спроса на валюту на аукционах в последнее время. В мае на валютном аукционе на продажу было предложено $560 млн, спрос составил всего $288 млн. В мае объем наличной инвалюты, которую приобретали банки, превысил объем продажи инвалюты», — подчеркивается в информации.