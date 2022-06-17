17 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя генерального секретаря ООН и генерального директора Женевского отделения ООН Татьяну Валовую.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
17 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя генерального секретаря ООН и генерального директора Женевского отделения ООН Татьяну Валовую.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
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