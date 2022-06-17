Российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который сейчас гастролирует по Израилю, куда уехал из РФ, с новой программой, продолжает высмеивать российские власти. Комик предложил поставить памятник «царю», а Путина он назвал «генеральным вождём российской социалистической империи».

«Поставить такой памятник в Москве, понимаете, буквально метров 300, чтобы Церетели отлил в бронзе. Он давно не отливал. Чтобы подводная лодка в натуральную величину, на ней батискаф, на батискафе истребитель, на истребителе ЛАДА «Калина», на ЛАДЕ «Калине» стоит Путин в кимоно, в хоккейном шлеме, в одной руке амфора, в другой – журавли. Сзади у него чуть ниже спины рукой Шевчука написано «Родина». Все это держат члены правительства, простые крестьяне, рабочие, а над всеми ними золотая надпись «нравится, не нравится – терпи меня красавица». Вот это был бы размах», – порассуждал Галкин, после чего зал сотрясли громогласные аплодисменты.