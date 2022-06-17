Украина не проведет Евровидение в 2023 году.

Организаторы обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там (представитель этой страны занял на конкурсе второе место).

«EBU хотел бы поблагодарить UA.Суспільне за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra’s 14 мая в Турине и поделиться своей печалью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине.

В результате этого решения, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с BBC, занявшей второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса песни Евровидение 2023 года в Соединенном Королевстве», — говорится в сообщении EBU.