Кремль положительно оценил заявление французского президента Эмманюэля Макрона о готовности приехать в Москву для беседы с российским лидером Владимиром Путиным.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ценит подход главы Франции к урегулированию концептуальных разногласий за столом переговоров.

«Мы знаем, что президент Макрон является сторонником обсуждения и урегулирования самых концептуальных разногласий за столом переговоров, и мы ценим этот его концептуальный подход», — сказал пресс-секретарь президента России.