Трагедия произошла в семье, проживающей в санатории «Гюнешли» на территории поселка Мярдакан Хазарского района Баку. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

Здесь 16 июля, в туалете повесилась А.А. (2006 г.р.). По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса АР.

Между тем стала известна предполагаемая причина, толкнувшая несмышленого подростка на столь радикальный шаг. По предварительным данным, родители, прознав о том, что дочь общается с молодым человеком и собирается за него замуж, отняли у нее мобильный телефон и объяснили, что ей рано думать о замужестве. И в принципе, действия родителей обоснованы и понятны, поскольку они желали для своего ребенка светлого будущего, хотели дать ей образование. Однако дочь распорядилась своей жизнью иначе…

Отметим, что в Азербайджане участились суициды среди подростков, причина которых заключается не только в делах сердечных, но и в ответственности, несоразмерной с их возможностями, которую родители часто возлагают на детей. Провалил вступительный экзамен, значит не оправдал надежды родителей.

Наблюдения показывают, что в большинстве трагических случаев родители были либо категоричны в отношении своих детей, либо ничего не подозревали о переживаниях подростков. Вспомните самоубийства абитуриентов, не набравших достаточное количество баллов при поступлении в вузы, суициды подростков, затравленных сверстниками.

Подростковый возраст — это время проб и ошибок, время активного поиска себя. Конечно, взрослым не нравится, когда их чадо допускает грубые на их взгляд ошибки. Но они должны понимать, что ошибаются все, и даже взрослые, причем с такой же частотой.

Неправильная оценка рисков приводит к тому, что родители часто не могут рассчитать последствия радикальных наказаний детей за совершенные ими проступки. Но важно помнить, что ошибки можно всегда исправить, а смерть – никогда. Ведь и взрослые в юности проходили тот же путь, что сегодня проходят их дети. В такие моменты важно поддержать ребенка и помочь ему выйти из сложившейся ситуации. Чтобы избежать трагедий, нужно прислушиваться к своему ребенку. То, что на ваш взгляд кажется ерундой, для подростка – серьезная проблема. Ведь он сталкивается с ней впервые.

Родительский контроль необходим, но мы должны научиться доверять своим детям, предоставить им собственное пространство и не навязывать свою волю в грубой форме. В этом случае родители сталкиваются с бунтом. Чтобы не потерять связь с ребенком, необходимо научиться прислушиваться к нему. Как бы сложно не было, нужно попытаться понять, что так гложет ребенка и вместе найти выход из положения.

Рамелла Ибрагимхалилова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Физическое и духовное развитие детей и молодежи».