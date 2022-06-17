Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа вышлют из Великобритании в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

Американские власти обвиняют Ассанжа в незаконной публикации секретных документов и в сговоре с целью компьютерного взлома. Обвинения связаны с публикацией документов, доступ к которым Ассанжу предоставила экс-сотрудница ЦРУ Челси Мэннинг (до трансгендерного перехода — Брэдли Мэннинг).

Бумаги касались боевых действий в Афганистане и Ираке, в том числе убийств мирных жителей и пыток.