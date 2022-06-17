Депутат Сиявуш Новрузов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса призвал уделить особое внимание проблемам участников Отечественной войны.
Депутат отметил, что существующие проблемы, связанные с участниками войны, должны быть решены:
«Президент Ильхам Алиев, Фонд Гейдара Алиева, первый вице-президент многое делают в этом направлении. Такая работа не должна быть омрачена мелкими проблемами».
Как отметил Сиявуш Новрузов, многим участникам войны есть что сказать, их нужно принять и выслушать.
«Участники войны совершают суициды. Когда ветераны войны приходят в Министерство, им заявляют, что их документы не сели в систему. Ну раз не сели, этим вопросом должны заняться сотрудники министерства, необходимо показать этим людям заботу президента. В этой сфере работают 4 профильные структуры, в каждой из которых работают тысячи сотрудников. Эти проблемы можно решить, если выделить в каждой структуре по 5 сотрудников. Но они не делают этого, давая антиазербайджанским силам повод для разговоров. Решите уже наконец этот вопрос!».
Оставьте в покое и не мешайте работать министерству труда и социальной защиты. Депутатам ММ лучше заняться вопросами возвращений анклава в Карабахе, ценообразованием и законодательной базой социального обеспечения, если они понимают что это такое и как это делается, лучше будет если каждый своей работой займется. А кто из советчиков и оценщиков деятельности С.Бабаева оказал ему содействие и поддержку в разгребании завалов в министерстве. Они наверное уже подготовили правовую базу и приняли необходимые законодательные документы по реформации этой сферы и утвердили план действий, создали рабочие группы и т.д. запустили процесс гос поддержки в этом направлении, утвердили госпрограмму по борьбе с бедностью.?????? Министр это всего лишь исполнительный орган, дайте ему программу и законодательную базу он ее отработает, почему не дают, или в ММ не знают что в стране есть бедность, разве с избирателями не встречаются депутаты ММ? чаяния народа избирателя не слышны в ММ?