Депутат Сиявуш Новрузов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса призвал уделить особое внимание проблемам участников Отечественной войны.

Депутат отметил, что существующие проблемы, связанные с участниками войны, должны быть решены:

«Президент Ильхам Алиев, Фонд Гейдара Алиева, первый вице-президент многое делают в этом направлении. Такая работа не должна быть омрачена мелкими проблемами».

Как отметил Сиявуш Новрузов, многим участникам войны есть что сказать, их нужно принять и выслушать.

«Участники войны совершают суициды. Когда ветераны войны приходят в Министерство, им заявляют, что их документы не сели в систему. Ну раз не сели, этим вопросом должны заняться сотрудники министерства, необходимо показать этим людям заботу президента. В этой сфере работают 4 профильные структуры, в каждой из которых работают тысячи сотрудников. Эти проблемы можно решить, если выделить в каждой структуре по 5 сотрудников. Но они не делают этого, давая антиазербайджанским силам повод для разговоров. Решите уже наконец этот вопрос!».