Собеседник Minval.az –– израильский политолог, специалист по Кавказу, исламскому миру и Ближнему Востоку, председатель Института Восточного Партнерства (Иерусалим) Авраам Шмулевич.

— Согласно источникам арабского новостного агентства «Элаф», руководство Израиля отправило сообщение президенту Сирии Башару Асаду, предупредив, что целью следующего авиаудара по Сирии станет один из дворцов Асада. Израиль предостерег Асада от дальнейшего утаивания информации об операциях Ирана, проводимых в Сирии, и от получения поставок иранского оружия. Какие риски для себя видит Израиль в этих поставках в Сирию? И насколько серьезно предупреждение Асаду? Ведь такая бомбежка может переродиться в войну, в которую могут вступить и страны, поддерживающие Асада.

— Действительно, были такие сообщения. Израиль тут совершенно серьезен. Он видит большие риски в поставках оружия из Ирана, поскольку и «Хизбалла» не скрывает своих намерений открыть фронт против Израиля. А Иран поставляет этой террористической организации самые современные виды оружия, включая ракетные системы, которыми можно обстреливать весь север и центр нашей страны. Израиль неоднократно заявлял, что собирается прекратить это любым путем.

Израиль постоянно наносил и наносит удары по иранским целям в Сирии, но действительно нынешнее заявление следует считать серьезным повышением ставок. Потому что неделю назад был нанесен удар по аэропорту Дамаска, были разгромлены склады вооружений, которые прибыли туда из ИРИ. Это привело к закрытию аэропорта на несколько дней, и в связи с этим один из израильских генералов в отставке Гиора Айленд (бывший начальник оперативного отдела Генштаба и председатель Совета нацбезопасности Израиля) объяснил, что между Россией и Израилем существовала негласная договоренность, что Израиль, по просьбе России, воздерживается от нанесения ударов, которые угрожают существованию режима Асада. В принципе Израиль это всегда устраивало. Но сейчас действительно впервые заявил, что он будет действовать на уничтожение самого Асада, потому что целью Израиля является полное закрытие поставок оружия Ирана в Сирию. С точки зрения международного права это вполне легитимно. Потому что если на территорию вашего соседа прибывает оружие, предназначенное для террористических организаций, то вашей целью становится прекращение этих поставок.

Почему именно сейчас? Похоже, приближаются решительные действия против Ирана, если он перейдет красную черту. Возможно, это связано также с тем, что сейчас наметилось снова сотрудничество Израиля с Турцией. Мы видим, что турки планируют большую военную операцию на севере Сирии, которая является, по их мнению, зоной влияния России. Одновременно Израиль наступает на интересы России на юге Сирии, близ своих границ. Возможно, тут есть согласованные действия между Эрдоганом и Беннетом, между Анкарой и Иерусалимом. Ну, конечно, война в Украине тоже всему этому видимо способствует, поскольку часть российских сил выведена из Сирии, и переброшена в Украину. И возможности отвечать у России значительно уменьшились.

Идет поднятие ставок. На всей территории Сирии и так идет война, и Израиль не хочет, чтобы она становилась более интенсивной у его границ.

— Президент США Джо Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хотел слышать информацию американской разведки о подготовке России к войне. Зеленский в долгу не остался. Он ответил, что западные партнеры ограничились предупреждениями о полномасштабном вторжении России, не предприняв шагов и мер, которые могли не допустить этот конфликт. Что вообще значит эта перепалка? Ведь как бы там ни было, именно поддержка США является определяющей при решении массы вопросов, касающихся оказания той или иной помощи Украине в сложное для нее время.

— Действительно, эта перепалка производит странное впечатление. Также странной была и обстановка перед началом войны. Тогда Зеленский призывал всех к спокойствию, и говорил, мол, вы еще будете шашлыки делать на майские праздники, и еще что-то в этом духе. И как сообщала тогда пресса, один раз он даже накричал на Байдена, требуя прекратить предупреждать его об угрозе нападения РФ. И даже угрожал США разрывом отношений. Действительно, публично украинское руководство отказывалось признать это и никаких видимых приготовлений к войне не было.

Почему Байден напомнил обо всем этом именно сейчас? Вообще, в отношениях Украины и США есть несколько странных вещей. Самое главное, мало кто об этом знает, но у Америки нет посла в Украине. То есть, действует временный поверенный в делах. Это беспрецедентная вещь. Ведь временный поверенный назначается, когда понижается уровень отношений. И Байден до сих пор не приехал в Киев. Известно, что он довольно долго не звонил Зеленскому. То есть отношения довольно натянутые, несмотря на всю помощь, которую оказывает Америка Украине.

Деятельность украинской дипломатии тоже производит странное впечатление. Вот эти вот постоянные нападки на различных лидеров. Посол в Германии, который публикует карикатуры или оскорбляет публично Шольца, называя его «обиженной колбасой». Угрозы в адрес Макрона, которые публиковала украинская пресса. Или отказ принимать президента ФРГ Штайнмайера буквально в последний момент. Это оскорбление, об этом и Шольц потом высказался. Довольно жесткий стиль, в мировой дипломатии я таких прецедентов не припомню. Мне всё это не очень понятно.

— Какую игру в украинско-российской войне ведут Макрон и Шольц? Немало представителей экспертного сообщества открыто обвиняют этих политиков в тайном потворствовании интересам Москвы.

— Те, кто говорят, что Шольц или Макрон являются российскими агентами, мягко говоря, не очень понимают, что говорят. У меня есть четкий критерий, если какой-нибудь эксперт говорит нечто подобное, я больше к нему не прислушиваюсь. Франция – это мировая держава. Это ядерная страна, это постоянный член Совета безопасности ООН. Или Германия – одна из сильнейших экономик планеты, которая собирается строить крупнейшую армию в Европе. Естественно, они действуют исходя из своих интересов.

Говорить о том, что они могут тайно потворствовать интересам Москвы, смешно. Да, они не занимают весьма жесткую позицию по отношению к РФ, но это дело этих держав.

— Почему от процессов, связанных с попытками прекращения агрессии против Украины, в последнее время заметно дистанцировался Израиль? На это есть определенные причины?

— Действительно Израиль на первых порах проявлял очень большую активность в отношении Украины, пытался посредничать между Москвой и Киевом. В Израиле было очень большое движение в поддержку Украины, шли крупные демонстрации буквально по всей стране, собиралось огромное количество гуманитарной помощи. И апофеозом всего этого стал полет премьер-министра Беннета в Москву, причем в Шабат. Для Израиля это очень важно, поскольку по протоколу никакие государственные мероприятия в Шабат не проводятся. Шабат можно нарушать только когда есть непосредственная опасность для жизни.

После этого Беннет полетел сразу в Германию, встретился с Шольцем и еще позвонил потом Макрону. Этот визит воспринимался в израильском обществе как нечто экстраординарное. Однако реакция Киева, мягко говоря, обескуражила весь Израиль.

И я думаю, отстранение Израиля от миротворческих усилий — это реакция на выступление Зеленского в Кнессете и на последующие действия посольства Украины в Израиле.

То есть, Зеленский наговорил такого, что это было воспринято как насмешка и оскорбление Беннета. То есть, его посредничество никому не нужно, оно лицемерно и т.д. У Беннета даже возникли проблемы в правящей коалиции. Выступление Зеленского было воспринято как пощечина, и я думаю, после этого и действительно никакого посредничества со стороны Израиля не нужно.

После этой речи Зеленского все контакты с Москвой по поводу Украины Израилем были прерваны. Точно так же были свернуты различные попытки оказания помощи Украине. С удивлением здесь воспринимается и активность посла Украины, который все время поучает Израиль, а недавно потребовал от Израиля предоставить его стране систему «Железный купол». Мало того, что это новая система и ее невозможно поставить по многим техническим причинам, это занимает время и деньги, и кроме того, она не нужна Украине, не поможет ей, поскольку не способна перехватывать баллистические ракеты.

Был еще странный случай, когда посольство Украины подало в суд на Израиль, требуя от него вернуть безвизовый режим. В Израиле всё это воспринимается как недружественные шаги, и как отказ от его помощи и посреднических усилий.

Самир Ибрагимов