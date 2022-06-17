Министерство труда и социальной защиты вот уже пять лет работает под руководством Сахиля Бабаева. Однако в течение полугода после назначения нового министра там должны были покончить с незаконными делами. Каждый год указывается определенная сумма как урезание. Значит, работа не налажена. Об этом, как сообщает Minval.az, на пятничном заседании Милли Мелжлиса заявил депутат Гудрат Гасангулиев.

Он отметил, что в стране число бедных растет: «11% средств, выделенных Министерству труда и социальной защиты населения из прошлогоднего бюджета, не распределены. А это связано с низким исполнением социальных выплат, предотвращением незаконных назначений и отменой некоторых назначений. Нельзя ли изменить параметры подсчета доходов неимущих и размер уровня нуждаемости? Меня беспокоит то, что из выделенных в этом направлении средств потрачено на 168 миллионов манатов меньше. Этих денег лишены бедняки. Отмечается, что такая «экономия» была достигнута за счет пресечений незаконных назначений. Каждый год министерство показывает урезание в пределах этой суммы. Значит, неправильно работают. Если бы в министерстве работали бы участники войны, лица с инвалидностью, знающие, что такое бедность, то сейчас государство извлекло бы пользу от этого», — заявил Гасангулиев.

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