В январе-мае этого года железнодорожные перевозки между Казахстаном (ЗАО «Казахстанские железные дороги») и Азербайджаном (ЗАО «Азербайджанские железные дороги») достигли 1 млн 388,1 тысячи тонн.

Об этом сообщают «Казахстанские железные дороги».

По данным ведомства, это на 1 млн 88,8 тыс. тонн или в 4,6 раза (на 364 %) больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Рост сформировался в основном за счет перевозок зерна (больше на 128,3 тыс. тонн или в 6,1 раза). При этом перевозки нефтепродуктов и черных металлов между двумя странами увеличились на 884,6 тыс. тонн, или в 13,5 раза, а химических веществ и соды — на 72,8 тыс. тонн или на 115%. Рост продовольственных товаров в транзитных перевозках составил 3,1 тыс. тонн или 2%.

По данным азербайджанского Центра аграрных исследований, в январе-мае 2022 года из Казахстана в Азербайджан было импортировано 146,9 тыс. тонн зерна на сумму 49,1 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (6 300 тонн) объем импорта увеличился в 23,3 раза, а в стоимостном выражении — почти в 29 раз.

Доля казахстанского зерна в импорте в Азербайджан составила 41,1%.