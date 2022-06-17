До тех пор, пока железная и автомобильная дороги не открыты, повышение стоимости авиабилетов в Нахчыван создает проблемы для бедных, малообеспеченных семей.

Об этом заявил депутат Фазиль Мустафа, выступая на первом пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

«Есть семьи, которые не могут приехать в Баку на лечение уже на протяжении 7-10 лет. В дополнение к прежним 30 манатам проезда из Нахчывана в Азербайджан наземным транспортом через Иран, добавилось еще 8 манатов и теперь сумма составляет 38 манатов. Учитывая потерю времени, путешествовать сухопутным путем неудобно», — сказал депутат.

Он также подчеркнул, что авиабилеты в Нахчыван и Турцию AZAL в первую очередь продает туристическим компаниям. Цены на авиабилеты в Турцию из Баку в 5-6 раз выше, чем в Грузии. Из-за высоких цен, студенты, граждане Азербайджана не могут приехать в нашу страну», — сказал депутат.

«Они должны прибыть в Игдыр местными авиалиниями (турецкими — ред.), оттуда в Нахчыван, а затем самолетом в Баку. От этой ценовой политики страдает все население Азербайджана. Представьте, что билетов не найти за 20-30 дней вперед. Я думаю, правительство должно хорошо подумать над этим вопросом и как можно скорее избавить нахчыванцев от этих страданий», — подчеркнул депутат.