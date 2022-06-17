На авиабазе в турецком городе Конья при участии военнослужащих разных стран состоялся брифинг, посвященный подготовке к международным лётно-тактическим учениям «Анатолийский орёл — 2022».

Как сообщает Минобороны, сначала участникам была предоставлена подробная информация о планировании учений, территории их проведения, процессе подготовки и задачах, которые будут выполнены поэтапно.

Отметим, что нашу страну на международных учениях будут представлять пилоты и авиационные средства Военно-воздушных сил Азербайджана.