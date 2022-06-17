Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию о пожаре в жилом доме в Хатаинском районе Баку.

Как сообщили в МЧС, сегодня около 10:00 в многоэтажном жилом доме на улице М.Хади в поселке Ахмедлы Хатаинского района возник пожар. На место происшествия были незамедлительно вызваны сотрудники Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар произошел в квартире на 8-м этаже здания.

Благодаря оперативным действиям пожарных пожар был локализован и быстро потушен.

Жители здания эвакуированы в безопасное место.

***

В Баку возник пожар в многоэтажном жилом доме.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме по адресу: улица М. Хади, поселок Ахмедлы, Хатаинский район, Баку.

На месте пожара задействованы подразделения Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.