Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) распространило информацию о состоянии своего сотрудника, подорвавшегося на мине в Джабраиле.

Как сообщили в пресс-службе ANAMA, 17 июня 2022 года сотрудник агентства Велиев Рухин Султан оглу (1991 г.р.) подорвался на противопехотной мине, когда выполнял служебные обязанности на территории освобожденного Джабраильского района.

В результате Р.Велиев был госпитализирован в районную больницу, ему сделали травматическую ампутацию стопы левой ноги. Его состояние оценивается как стабильное.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о происшествии.

***

17 июня 2022 года сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана подорвался на противопехотной мине, когда выполнял служебные обязанности на территории освобожденного Джабраильского района. Об этом сообщили в ANAMA.

«Событие расследуется. По завершению расследований общественность будет проинформирована об их результатах», — говорится в сообщении.