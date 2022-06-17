Азербайджан и Турция создают новую географию Кавказа. Об этом заявил помощник президента Хикмет Гаджиев в беседе с турецкими СМИ.

«Турция и Азербайджан доносят до Армении свою миролюбивую позицию. Две страны готовы синхронно нормализовать отношения с Арменией и открыть свои границы. Но Армения должна отказаться от своих претензий на турецкие и азербайджанские земли. Азербайджан продолжит свою борьбу, вместе с братской Турцией мы создаем новую географию Кавказа», – подчеркнул помощник президента Азербайджана, комментируя ситуацию вокруг реализации Зангезурского коридора.