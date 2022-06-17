Комитет сената США по вооруженным силам одобрил военный бюджет на 2023 году, в котором запланировано $800 млн на «Инициативу содействия безопасности Украины». Об этом говорится в Закона о государственной обороне на 2023 финансовый год, презентация которого опубликована на сайте комитета.

Кроме прямой помощи Украине, в законе предусмотрено выделение $2,7 млрд на производство переносных зенитных комплексов Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые США активно поставляют Украине.

При этом экс-пресс-секретарь Пентагона, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что на данный момент США не видят причин для планирования еще одного дополнительного пакета военной помощи для Украины.

По его словам, Киев уже получает от Вашингтона столько поддержки, сколько США могут ему отправить.