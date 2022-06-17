Третий китайский авианосец был спущен на воду утром, 17 июня на верфи «Цзяннань» Китайской судостроительной корпорации, сообщает китайское издание Lianhe Zaobao.

Третий авианосец Китая получил название «Фуцзяньский корабль Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая» с бортовым номером «18». Он является первым авианосцем катапультного типа, полностью спроектированным и построенным Китаем. Он оснащен электромагнитной катапультой. После спуска авианосца на воду в плановом порядке будут проведены швартовные и ходовые испытания.

Спуск на воду проводился под звуки гимна КНР.