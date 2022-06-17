Российские войска понесли значительные потери на Херсонщине.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Противник продолжает нести потери в личном составе, вооружении и технике. В течение суток, в Донецкой области, воины территориальной обороны Вооруженных Сил Украины сбили вертолет Ми-35М. Есть успехи и на Запорожье. На Херсонщине у врага значительные потери в живой силе», — говорится в сообщении.

Украинская авиация наносила удары по скоплениях противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины.

На Пивденнобузьком направлении российские военные применяли ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Кульбакино, Николаевка, Степная Долина, Мурахивка, Новопавловское, Шевченково, Заря, Партизанское, Апрельское, Новогригорьевка, Киселевка, Князевка, Осокоровка, Лупареве и Посад-Покровское.