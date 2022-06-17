Польша предлагает увеличить бюджет НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак журналистам.

«Бюджет Североатлантического союза меньше в настоящее время, чем был в начале 1990-х. Тогда в НАТО было 16 стран, сегодня уже 30. Еще 40 стран, можно сказать, являются партнерскими. Сейчас идет война прямо у границ стран НАТО, а тогда войны не было», — сказал Блащак.

Поэтому, по его словам, Варшава высказалась за увеличение бюджета Североатлантического союза.