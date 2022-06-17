Судья Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили согласилась провести очередное заседание по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в клинике, где он проходит лечение, удовлетворив таким образом ходатайство прокурора.

Обвинитель Леван Вепхвадзе заявил, что рассмотрение дела подходит к концу, суду нужно только заслушать показания экс-президента и его последнее слово, при этом заседание переносилось уже несколько раз.

«Нигде в протоколах не сказано, что обвиняемый Саакашвили не может участвовать в процессе, во всех протоколах написано, что он не может прийти на заседание, исходя из этого мы ходатайствуем о выездном заседании в клинике «Вивамеди», — цитирует прокурора Sputnik Грузия.

Проведению заседания в клинике воспротивилась сторона защиты: адвокат Шота Тутберидзе пояснил, что проблема не в том, что Саакашвили не может передвигаться, а в том, что он не может эффективно участвовать в процессе.