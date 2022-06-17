В российской военной технике, которая использовалась в Украине, обнаружили американские чипы и компоненты. В США начали расследование, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что электроника из США была обнаружена в российских радарных системах, беспилотниках, танках, наземном оборудовании и прибрежных кораблях.

Издание напоминает, что после аннексии Крыма в 2014 США начали требовать от экспортеров получения лицензий, прежде чем продавать микросхемы российским военным.

В поврежденной или брошенной в Украине российской технике нашли как старые американские и западные чипы, так и детали, изготовленные в 2020 году.