Львовские десантники уничтожили два танка российских захватчиков из ПТРК «Стугна-П». В результате удара украинских бойцов сдетонировал боекомплект.

Об этом сообщается в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Так, на видео зафиксировано, как воины-противотанкового подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины удачно охотятся на тяжелую бронетехнику противника.

«В частности, львовскими десантниками было уничтожено два танка российских захватчиков из ПТРК «Стугна-П». Судя по детонации боекомплекта, вражеские боевые машины вместе со своими экипажами прошли полную демилитаризацию», — говорится в сообщении.

