Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что у стран Запада есть договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности, штурмовые самолеты и танки во избежание втягивания в войну с Россией. Об этом он заявил в ходе общения с украинскими журналистами.

«Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенное вооружение, как, например, штурмовые самолеты или танки — было договорено не поставлять, и президент Зеленский в курсе этой договоренности», — сказал он.

Макрон добавил, что Франция помогает Украине главным образом боеприпасами и «определенными видами вооружений», бронированной техникой, а также предоставила 12 САУ Цезарь.

«Но президент Зеленский просил дополнительные, и в ближайшее время к этим 12 прибавится еще шесть», — пообещал президент Франции.