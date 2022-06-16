Информацию о нападении РФ на Украину «слил» США высокопоставленный российский «крот» рангом «выше Лаврова». Об этом заявил расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

«Этого можно добиться, только имея «крота» на самом высоком уровне или какое-то супертехнологическое решение, о котором ещё никто не знает. Потому что если бы оно было известно, то силовики бы приняли решения… Чтобы его как-то нейтрализовать, — сказал он. — Для меня, скорее всего, это комбинация обоих (вариантов), но ведущим здесь должен быть всё-таки высокопоставленный «крот», который смог им (США) описать убедительно то, что иначе казалось бы нелогичным».

По словам Грозева, «в военной тусовке знали об этом примерно 20 человек. Поэтому один из этих 20».