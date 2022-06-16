Планы командования ФРГ предусматривают вместо размещения на постоянной основе новых сил в Литве быструю переброску в случае необходимости в эту страну специально отобранных подразделений, сообщает в четверг Bloomberg.

«План Германии предусматривает отбор подразделений, которые могут быстро оказаться в Литве и соединиться там с немецкими войсками и войсками союзников; он также предусматривает заблаговременное размещение важнейшего военного оборудования. Этот подход — альтернатива размещению новых войск на постоянной основе в наиболее уязвимых членах НАТО», — отмечает Bloomberg.

При этом, по данным источников агентства, ряд союзников Германии по НАТО изучают возможность использовать этот подход в своем долгосрочном военном планировании.