Президент Франции Эммануэль Макрон назвал причину телефонных звонков президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину. По его словам, на всякий случай необходим работающий канал связи с Москвой.

Кроме того, на все контакты с Путиным он получал согласие от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Макрон заявил 16 июня во время пресс-конференции в Киеве.

«Нам нужно по некоторым вопросам иметь канал связи с Россией, хотя бы по вопросам продовольственной безопасности», – сказал президент Франции.

Хотя сейчас эти переговоры не дают определенного результата, возможно, успех будет в перспективе, отметил Макрон и добавил, что «в конце концов эта дискуссия должна состояться».

При этом политик заверил, что президент Украины Владимир Зеленский давал согласие на его переговоры с Путиным всякий раз начиная с 2019 года.

«Украина должна выиграть войну, сохранив территориальную целостность и суверенитет, но потом все равно надо будет говорить с россиянами», – заявил президент Франции.