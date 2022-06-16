Российские военные местами на фронтах превышают украинских в артиллерии в соотношении 20 к 1.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в эфире Sky News.

«Они определенно превосходят численностью артиллерийских орудий — 20:1 в некоторых районах. Это сила, которую Россия прикладывает к украинцам», — заявил он, выступая после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

В то же время, по словам Уоллеса, западные союзники начинают поставлять Украине артиллерийские и ракетные системы большой дальности, которые позволят победить. По его мнению, уже скоро украинские силы смогут добиться «значительного прогресса на востоке страны».