Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на встрече с ним, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем не просил о поставках нового оружия.

«Сегодня не было никаких просьб от Зеленского о новом оружии», — приводит ТАСС слова итальянского премьера.

Драги заявил, что Зеленский «просто описал ситуацию, которая становится критической».

Также, как заявил глава правительства Италии, необходимо время, чтобы обучить украинских военных использовать новое оружие.