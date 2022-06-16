Главное управление разведки МО Украины получило подробную техническую документацию «крымского моста».

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

В ведомстве отмечают о том, что ближайшее окружение Путина заявляет о «гарантированной» безопасности «Крымского моста». Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию.

«Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности от людей, которые не способны обеспечить сохранность технической документации стратегического объекта. В частности, речь о технической документации «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив», — говорится в сообщении ГУР.

Документ содержит подробную информацию о рельефе местности, дорожного покрытия, опоры моста, противооползневые конструкции, заезды-съезды и всю инфраструктуру комплекса.