РФ не собирается воевать с турецкими войсками в свете планируемой Анкарой операции на севере Сирии․ Об этом заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Одновременно дипломат подчеркнул, что Россия будет пытаться убедить турецкую сторону в нецелесообразности подобного шага.

«Россия не собирается воевать с турецкими войсками. У нас там нет боевых подразделений. Наш ответ – попытаться убедить турок в нецелесообразности этого шага. Занять территорию они могут, но какие будут последствия для дальнейшего развития ситуации, предсказать сложно», — сказал Лаврентьев.