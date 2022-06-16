В битве за Донбасс военные т.н. «Донецкой народной республики» получили военное преимущество, можно говорить о произошедшем переломе, заявил «Интерфаксу» т.н. «глава «ДНР» Денис Пушилин.

«Да, можно говорить о переломе, противник подавлен морально, а также в военной составляющей», — утверждает Пушилин в четверг в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума.

«В самое ближайшее время мы, как ожидается, сможем принять исчерпывающие меры в рамках действия союзнических сил, чтобы не дать возможности противнику обстреливать Донбасс», — сказал «глава «ДНР».

«Силы «ДНР» планируют продвинуться за пределы административных границ Донецкой области настолько далеко, насколько это потребуется, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов со стороны украинских военных, заявил Пушилин.