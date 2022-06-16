Ни Франция, ни ФРГ не будут вместо Украины вести переговоры с Россией, она сама должна это делать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Когда наступит момент, когда конфликт завершится, Украина должна сама определить модальности переговоров (с Россией). Ни Франция, ни ФРГ не будут сами вместо Украины вести переговоры с Россией….Мы будем принимать участие в переговорах как европейские державы, но никогда не будем вести переговоры от лица Украины», — заявил Макрон.

Он уточнил, что Франция и ФРГ будут участвовать в переговорах в качестве гарантов безопасности.