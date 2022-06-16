На переговорах лидеров Украины, Франции, Германии, Италии и Румынии затрагивались 4 темы.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи.

В частности лидеры государств обсуждали вопросы военной помощи Украине, продовольственной безопасности, санкций против РФ и европейской интеграции Украины.

«Я очень доволен нашей встречей доволен, что наше объединение — это начало нашей победы, и сегодня я это объединение увидел», — сказал президент Украины.

Также, по словам Зеленского, Украина будет участвовать во всех международных переговорах, куда будет приглашена.

В частности, уже получено приглашение на следующий саммит Большой семерки и саммит НАТО в Мадриде, который состоится в конце июня.