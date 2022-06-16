Мы высоко оцениваем сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики.

Об этом поведала на пресс-конференции помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Она сказала, что на сегодняшний день из-за российско-украинской войны Азербайджан играет более важную роль в энергобезопасности.

«Мне хотелось бы особо отметить роль Южного газового коридора в энергобезопасности Европы», — отметила Карен Донфрид (цитата по АПА).

Она поблагодарила Азербайджан за поддержку, оказанную Афганистану: «Вывод войск НАТО и американских военнослужащих из Афганистана был трудным и болезненным. Азербайджанские военнослужащие остались там с нами, с американской армией до конца. Мы приветствуем это!».