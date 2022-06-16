Во Франции пообещали не принуждать Украину к мирным переговорам с РФ. Украинские власти лично должны определить условия для диалога с Кремлем.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Киеве.

«Мы всегда поддерживаем вариант диалога, потому что в один прекрасный день конфликт должен прекратиться и должны начаться переговоры. Но условия переговоров должны быть определены Украиной: Франция и Германия никогда не будут посредниками за спиной Украины и никогда не будут требовать от Украины уступок», — подчеркнул глава французского государства.

Он также отметил, что всегда информировал президента Украины Владимира Зеленского о контексте своих переговоров с Путиным.