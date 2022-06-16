Спецслужбы Нидерландов сообщили об аресте российского шпиона, который пытался устроиться стажером в суд, расследующий военные преступления в Украине.

По данным западной разведки, агент ГРУ Сергей Черкасов притворился гражданином Бразилии Виктором Мюллером и подал документы на стажировку в Гааге. Чтобы его легенда выглядела убедительно, он подготовил четырехстраничное резюме. В нем подробно рассказал о тяжелом детстве, любимом клубе с транс-музыкой и пристрастию к тушеной фасоли.

Черкасову не поверили. Мужчину задержали в аэропорту Нидерландов и депортировали обратно в Бразилию. Сейчас он находится под арестом и ждет судебного разбирательства.