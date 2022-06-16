В период членства в ООН, ОБСЕ Азербайджан подвергся агрессии со стороны Армении, но эти международные организации не называли Армению агрессором.

Об этом на панели «Пересмотр структуры глобальной безопасности и перспектив мира», проходящей в рамках IX Глобального Бакинского форума на тему «Угрозы глобальному миропорядку», сказал помощник президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев напомнил, что Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции.

«В резолюциях требовалось, чтобы Армения покинула оккупированные азербайджанские земли. Однако эти резолюции не были выполнены. С другой стороны, мы столкнулись с двойными стандартами. В других конфликтах на постсоветском пространстве территориальная целостность стран признавалась однозначно, отношение к Азербайджану основывалось на двойных стандартах», – цитирует его АПА.

При этом он отметил, что ряд стран все же поддержали Азербайджан в период оккупации его территорий, и поблагодарил Турцию, Пакистан, Саудовскую Аравию, которые отказались устанавливать дипотношения с Арменией, следуя нормам международного права.