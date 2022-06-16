Из Уголовного кодекса Казахстана будет исключена статья о наказании за оскорбление Елбасы. Об этом пишет «Sputnik Казахстан» со ссылкой на министра юстиции республики Каната Мусина.

Речь идет о статье УК 373 «Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство первого президента Республики Казахстан — Елбасы, осквернение изображений первого президента». Титул Елбасы в республике официально носит Нурсултан Назарбаев. По ней можно было посадить обвиняемого в тюрьму на срок до пяти лет.

«Есть другая статья об ответственности за оскорбление [действующего] президента страны, она останется, а отдельной о Елбасы не будет», — рассказал Мусин.