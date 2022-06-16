21-24 сентября в Шуше пройдет международный шахматный турнир, организованный Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана.

Об этом заявил президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент Международной шахматной федерации Махир Мамедов, сообщает Report.

«Началась работа по организации международного турнира, посвященного 190-летию со дня рождения дочери последнего правителя Карабаха Мехтигулу хана Джаваншира, видной поэтессы и мецената Хуршидбану Натаван. Наряду с Министерством молодежи и спорта, в организационной работе принимает активное участие Управление государственного заповедника города Шуша. На турнир будут приглашены все члены сборной Азербайджана», — сказал М.Мамедов.